В Москве за сутки выявили 1 136 случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За минувшие 24 часа в столице зафиксировали 1 136 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Не смогли побороть заболевание 17 человек. На прошедший день госпитализировали 158 пациентов. Выздоровели 790 человек.

До этого были выявлены 1 187 новых случаев заражения.

В общей сложности с начала пандемии в Москве было выявлено 3 261 716 случаев коронавируса, выздоровели 3 068 355 пациентов, скончались – 47 049.

До этого в Минздраве РФ поделились, что новый штамм COVID-19 BQ.1.1 "Цербер" более заразен, но специалисты считают, что он переносится легче.

Однако там подчеркнули, что если человек вакцинирован от гриппа и с момента последней прививки от коронавируса прошло менее полугода, то заболевание будет протекать в легкой форме или бессимптомно.

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