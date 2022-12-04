В РФ за сутки выявили 6 598 случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За минувшие 24 часа в России зафиксировали 6 598 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За прошедший день не смогли побороть недуг 55 пациентов. Госпитализировали 722 человека с COVID-19, что на 45,5% меньше, чем накануне. Выздоровели 4 589 пациентов, или на 10,6% меньше по сравнению с предыдущим днем.

Увеличение госпитализаций зафиксировали в 13 субъектах, снижение – в 66 регионах. Обстановка с вирусом не изменилась в шести субъектах государства.

До этого гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус поделился, что на данный момент отсутствуют основания для отмены чрезвычайной ситуации в сфере общественного здравоохранения, имеющей международное значение из-за пандемии коронавируса.

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