Составлен рейтинг самых пьющих стран мира

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Больше всего любителей алкогольных напитков в странах Прибалтики, выяснили эксперты. Лидерство принадлежит Эстонии, где 5,6 процента потребительских расходов граждан в прошлом году пришлись на спиртное.

Следом идут Латвия и Литва – 4,8 и 4,2 процента соответственно. В первую пятерку также вошли Польша и Чехия, сообщают "Аргументы недели".

Меньше всего спиртными напитками увлекаются в Испании. При составлении рейтинга учитывались шесть критериев: число умерших от алкоголя, число людей, у которых диагностированы "алкоголизм" или "алкогольный психоз".

Ранее был опубликован рейтинг самых "трезвых" и самых "пьющих" регионов России. Как и в прошлые годы, самыми "трезвыми" оказались Чечня, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкессия.

Аутсайдерами рейтинга стали Магаданская область, Пермский край, Чукотка, Бурятия и Ненецкий автономный округ.

По данным Росстата, регионами-лидерами по смертности от алкоголя стали Кировская и Ярославская области, а также Республика Марий Эл.