Стали известны российские регионы-лидеры по смертности от алкоголя

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Кировская и Ярославская области, а также Республика Марий Эл стали лидерами в рейтинге регионов по числу смертей от отравлений алкоголем.
Данные на период с января по август 2017 года привел Росстат. В Кировской области зафиксировано 16,7 случая на 100 тысяч человек, в Ярославской – 16,3 случая, в Марий Эл – 16,2. Замкнули пятерку Архангельская и Костромская области – 15,7 и 15,5 случая соответственно.
Нулевая смертность отмечается в Калмыкии, Астраханской и Ростовской областях, Чечне, в Магаданской и Сахалинской областях и Хабаровском крае. В среднем по России показатель составил 4,7 случая на 100 тысяч человек вместо 5,9 случая в прошлом году.
Ранее Роспотребнадзор назвал самые пьющие регионы. На первой позиции – Магаданская область: там показатель потребления в 2016 году превысил 14 литров чистого спирта на душу населения. Лидерами оказались также Москва, Сахалинская область и Коми – более 13 литров.
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