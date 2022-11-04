В Москве за сутки выявили 757 случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в Москве выявили 757 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Госпитализировано 112 горожан. Между тем от последствий инфекционного заболевания скончались 12 человек, а выздоровели после прохождения лечения 780 пациентов.

Всего с начала пандемии в российской столице зафиксировали 3 233 918 случаев коронавируса. За это время благополучно перенесли болезнь 3 043 372 человек.

Ранее внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ стабилизировалась. Это произошло из-за выработки иммунитета у населения, который обеспечили вакцинация и перенесенное заболевание.

До этого стало известно, что Центр имени Гамалеи исследует препарат на основе антител пациентов с COVID-19. В тестировании примут участие 35 пациентов московской больницы № 52.



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