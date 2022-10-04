Фотовыставка о подопечных благотворительных организаций открылась на Цветном бульваре

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На Цветном бульваре в Москве открылась фотовыставка "Дополни реальность". Об этом сообщает пресс-служба городского комитета общественных связей и молодежной политики.
Экспозиция посвящена подопечным благотворительных организаций, которые входят в состав участников сервиса на портале мэра и правительства столицы.
За основу выставки взяли истории людей, жизнь которых изменилась благодаря помощи москвичей. За 2 года неравнодушные жители столицы пожертвовали свыше 33 миллионов рублей.
"Благодаря этой помощи подопечные благотворительных организаций обретают дома, находят семьи и друзей. Об этих и других историях смогут узнать посетители выставки", – рассказали в пресс-службе.
Посетив выставку, горожане смогут ознакомиться с деятельность благотворительных организаций и сделать пожертвование, наведя камеру смартфона на специальные QR-коды.
Благотворительный сервис был запущен на портале мэра и правительства Москвы в октябре 2020 года. В пресс-службе добавили, что сервис стал первым в мире по переводу платежей от жителей на благотворительность.
Посетить выставку на Цветном бульваре можно до 31 октября 2022 года.
Ранее на портале "Душевная Москва" появились цифровые сервисы для социально ориентированных некоммерческих организаций.
Заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что благодаря этому представителям НКО будет удобнее бронировать помещения для мероприятий, получать консультации экспертов и другую поддержку. В настоящее время в столице работают 11 коворкинг-центров для НКО.
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