Россиянам рассказали, сочетание каких витаминов вредит организму

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Некоторые витамины не следует принимать одновременно. Они могут мешать усвоению друг друга, а в худшем случае спровоцировать различные заболевания. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на эндокринолога Елену Островскую.

"Кальций влияет на усвоение многих элементов. Например, он препятствует усвоению железа, поэтому рекомендуется избегать их одновременного приема: это может привести к дефициту железа в организме. Железодефицитная анемия может привести к учащенному или нерегулярному сердцебиению", – заявила эксперт.

По словам Островской, в такой ситуации сердцу приходится перекачивать больше крови для компенсации недостатка кислорода в крови при анемии. Эндокринолог предупредила, что это может стать причиной увеличения сердца или сердечной недостаточности.

В случае если врач назначил разные витамины, то их следует принимать в разное время, например, кальций – утром, а железо – вечером. Также не стоит принимать одновременно витамин С и железо. Это связано с тем, что витамин С улучшает усвоение железа, поэтому людям с гемохроматозом или другими недугами, связанными с избытком железа, не следует принимать их вместе.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что бесконтрольный прием витамина D может стать причиной мышечных болей, спровоцировать камни в почках и повысить хрупкость костей у представителей старшего поколения. Он рекомендовал пить витамин D по наставлению врача и соблюдать дозировку.



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