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Общество

14:39

Москва технически готова к умному контролю соблюдения самоизоляции

общество безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москва технически готова к оперативному запуску системы контроля соблюдения домашнего режима самоизоляции, информирует портал мэра и правительства столицы.

"На данный момент ее внедрение не требуется, однако в случае ухудшения эпидемиологической ситуации система может заработать достаточно оперативно", – говорится в сообщении.

Также система может заработать в том случае, если будет увеличено количество нарушений режима самоизоляции. При этом будет сохранена возможность передвижения по городу для похода в ближайший магазин или аптеку.

Отмечается, что в случае внедрения "умного контроля" горожанам будет приходить специализированный код для подтверждения своего перемещения по Москве. Предполагается, что его выдавать будут через портал mos.ru, а также высылать на телефон.

Ранее москвичам рассказали, как выйти из дома, чтобы не оштрафовали за нарушение самоизоляции. На все вопросы о введенном в столице режиме ответил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Председатель МГД ответил на вопросы москвичей о самоизоляции

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