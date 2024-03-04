Названы неочевидные уловки магазинов, которые заставляют тратить больше денег

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Магазины могут стимулировать продажи с помощью ароматов и музыкального сопровождения. Об этом Москве 24 рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

"В крупных магазинах может играть соответствующая музыка, настраивающая на покупки. Также иногда распыляют расслабляющие ароматы, которые действуют на потребителя соответствующе. Возникает желание что-то купить, порадовать себя. И в таком расслабленном состоянии вы это делаете", – объяснил эксперт.





Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик Многие продуктовые магазины заводят пекарни, размещают кофейные автоматы, потому что аромат свежеиспеченного хлеба и кофе возбуждает дополнительный аппетит. Соответственно, возникает желание взять лишние продукты, то есть даже то, что вам не очень-то и нужно.

Магазин также может использовать трюк со скидками, чтобы оказать психологическое воздействие на потребителя. "Сначала торговая точка выставляет более высокую цену на товар. Держит ее какое-то время, а потом сбрасывает. На потребителя, который присматривался к данному товару, это действует как спусковой крючок. При таких "скидках" магазин все равно обеспечивает себе достаточно высокую прибыль", – подчеркнул Беляев.

По его словам, такие сообщения, как "последний день", "только у нас" и "ликвидация товара" тоже побуждают к совершению лишних покупок.

Ранее россиян предупредили, что некоторые производители продуктов могут использовать стратегию хамелеона. При таком подходе они достаточно близко копируют название и дизайн востребованных брендов. В результате потребитель из-за невнимательности покупает именно их товар.

