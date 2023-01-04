Зимний лагерь посла РФ в Молдавии открылся в Приднестровье

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Лагерь российского посла в Молдавии для детей из школ-интернатов открыли под Бендерами в Приднестровье.

"В Днестровских зорях начался зимний заезд. Более 60 ребят из школ-интернатов заехали в лагерь. В течение недели ребят ожидает насыщенная программа, игры и прогулки на свежем воздухе", – поделились в телеграм-канале "Первого Приднестровского".

Уточняется, что подобную благотворительную акцию диппредставительство России организовывает уже не первый год.

Ранее в Москве с 20 по 25 декабря прошел детский фестиваль "Горячее сердце". В мероприятии приняли участие воспитанники 16 школ искусств Донбасса, которые прибыли из Донецка, Ясиноватой, Макеевки, Горловки, Новоазовска и Комсомольского.

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