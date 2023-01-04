19:58Общество
Зимний лагерь посла РФ в Молдавии открылся в Приднестровье
Фото: depositphotos/luckyuran
Лагерь российского посла в Молдавии для детей из школ-интернатов открыли под Бендерами в Приднестровье.
"В Днестровских зорях начался зимний заезд. Более 60 ребят из школ-интернатов заехали в лагерь. В течение недели ребят ожидает насыщенная программа, игры и прогулки на свежем воздухе", – поделились в телеграм-канале "Первого Приднестровского".
Уточняется, что подобную благотворительную акцию диппредставительство России организовывает уже не первый год.
Ранее в Москве с 20 по 25 декабря прошел детский фестиваль "Горячее сердце". В мероприятии приняли участие воспитанники 16 школ искусств Донбасса, которые прибыли из Донецка, Ясиноватой, Макеевки, Горловки, Новоазовска и Комсомольского.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!