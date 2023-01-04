В РФ утвердили критерии для получения иностранными инвесторами вида на жительство

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В России утвердили критерии для выдачи вида на жительство без получения разрешения на временное проживание, которым обязаны соответствовать иностранные инвесторы, осуществляющие свою деятельность в РФ. Документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин, говорится на официальном портале правовой информации.

Чтобы иностранный инвестор смог получить вид на жительство в России, ему следует соответствовать хотя бы одному пункту, утвержденному в кабмине:

Осуществить инвестиции, которые составляют не менее 15 миллионов рублей в соцпроекты регионов РФ за последние три года;

Зарегистрировать юридическое лицо в форме хозяйственного товарищества, общества с ограниченной ответственностью, акционерного общества с единственным учредителем и другого на территории России;

Осуществить инвестиции в размере не менее 30 миллионов рублей в юридическое лицо из РФ, которое проводит предпринимательскую работу в стране в течение не менее трех лет;

Купить в РФ собственности объектов недвижимости любого назначения на стадии строительства.

Если говорить о последнем пункте, то общая стоимость объектов, которые приобрел иностранец, должна доходить до 50 миллионов рублей на территории Москвы, 20 миллионов рублей в субъектах Дальневосточного федерального округа и 25 миллионов рублей в других регионах РФ.

Ранее Центробанк продлил до 1 апреля 2023 года ограничение на биржевую торговлю заблокированными ценными бумагами. Речь идет об иностранных ценных бумагах, которые были заблокированы международными депозитариями.

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