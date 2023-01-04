17:48Общество
В РФ утвердили критерии для получения иностранными инвесторами вида на жительство
Фото: depositphotos/flowertiare
В России утвердили критерии для выдачи вида на жительство без получения разрешения на временное проживание, которым обязаны соответствовать иностранные инвесторы, осуществляющие свою деятельность в РФ. Документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин, говорится на официальном портале правовой информации.
Чтобы иностранный инвестор смог получить вид на жительство в России, ему следует соответствовать хотя бы одному пункту, утвержденному в кабмине:
- Осуществить инвестиции, которые составляют не менее 15 миллионов рублей в соцпроекты регионов РФ за последние три года;
- Зарегистрировать юридическое лицо в форме хозяйственного товарищества, общества с ограниченной ответственностью, акционерного общества с единственным учредителем и другого на территории России;
- Осуществить инвестиции в размере не менее 30 миллионов рублей в юридическое лицо из РФ, которое проводит предпринимательскую работу в стране в течение не менее трех лет;
- Купить в РФ собственности объектов недвижимости любого назначения на стадии строительства.
Если говорить о последнем пункте, то общая стоимость объектов, которые приобрел иностранец, должна доходить до 50 миллионов рублей на территории Москвы, 20 миллионов рублей в субъектах Дальневосточного федерального округа и 25 миллионов рублей в других регионах РФ.
Ранее Центробанк продлил до 1 апреля 2023 года ограничение на биржевую торговлю заблокированными ценными бумагами. Речь идет об иностранных ценных бумагах, которые были заблокированы международными депозитариями.
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