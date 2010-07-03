Роспотребнадзор выявил повышенное содержание нитратов в укропе на столичных прилавках

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Специалисты Роспотребнадзора обнаружили в укропе на московских прилавках превышение допустимого количества нитратов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Содержание нитратов составило 2808 плюс-минус 450 миллиграмм на килограмм при нормативном значении не более 2000 миллиграмм на килограмм", – проинформировали в Роспотребнадзоре.

Эксперты ведомства добавили, что, по результатам исследования, в образцах укропа, петрушки и зеленого лука содержание многих микроэлементов оказалось также выше нормы. К примеру, в луке содержание калия было превышено в 7,5 раз.

Среди возможных причин отклонений в ведомстве назвали климатические условия, а также избыточное использование пестицидов и агрохимикатов.

Ранее ученые рассказали о защищающих от рака кожи витаминах. В частности, полезные молекулы были обнаружены в петрушке и укропе.