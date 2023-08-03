Нутрициолог рассказала, как правильно есть арбуз

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Арбуз, как и все ягоды и фрукты, следует употреблять в первой половине дня, до 16–17 часов. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на нутрициолога Жанну Коробейникову.

По ее словам, есть арбуз нужно как десерт в конце основного приема пищи. Также ягоду можно добавить в салат, в котором достаточно клетчатки, например, с помидорами, руколой и сыром фета, уточнила она. Коробейникова сообщила, что это сгладит всплеск инсулина.

При этом эксперт напомнила, что в день можно съесть не больше 250 граммов арбуза.

Покупать ягоду надо в санкционированных местах для торговли. Об этом врач-диетолог Елена Соломатина сказала в беседе с RT.

Специалист добавила, что арбуз не должен быть поврежден, потому что в открытых местах могут быть инфекции. Также качественная ягода должна быть достаточно ярко окрашена, хвостик – сухой, пятно на том боку, на котором арбуз лежал, должно быть темным. Если оно светлое, возможно, арбуз не дозрел, объяснила врач.

Соломатина предупредила, что если мякоть арбуза красная, а косточки белые, то ягоду нельзя есть, потому что в ней содержится большое количество нитратов.

"Но даже если он хороший, красный, косточки черные, то догрызать до корки все равно не надо, потому что там нитраты собираются. Ну и нужно выбирать круглые арбузы", – подвела она итог.



В Москве 3 августа заработали 230 бахчевых развалов. Они будут открыты до 1 октября. В среднем 1 килограмм арбуза в них стоит от 45 до 50 рублей, а 1 килограмм дыни – от 70 рублей.

Ранее врач-терапевт и диетолог Маргарита Королева рассказала, что нарезанные магазинные арбузы могут быть опасны для здоровья. Дело в том, что туда попадает большое количество бактерий, которые быстро размножаются. Это повышает риск отравления.

Эксперты рассказали, как выбрать арбуз