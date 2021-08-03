Психолог дала рекомендации, как бороться с грустью из-за приближающегося конца лета

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Психолог Наталия Наумова в беседе с Москвой 24 рассказала, как справиться с хандрой из-за приближающегося окончания лета.
"Всегда грустно, когда заканчивается что-то хорошее, но еще треть лета осталась, и это говорит о том, что это неверное восприятие. Как раз восприятие оказывает самое большое воздействие на нашу жизнь. С ним и нужно работать", – сказала эксперт.
В этом, по мнению психолога, отлично поможет планирование. Оно даст возможность не только больше всего успеть, но и избежать обесценивания своих действий.
Вместе с тем специалист подчеркнула, что болезненное восприятие того, что лето подходит к концу, может быть связано с гормональным сбоем. "Такие межсезонные состояния тоже могут возникнуть чуть раньше времени, тогда нужно обратиться к эндокринологу. Возможно, уровень кортизола повысился, а серотонин понизился. Тогда врач может прописать препараты", – сказала она.
По словам Наумовой, люди, у которых есть проблемы с гормонами, часто находятся в упадническом настроении, поэтому, как бы они ни работали над восприятием, хандра и грусть останутся. В этом случае поможет исключительно терапия, подытожила собеседница Москвы 24.
Ранее американские психологи заявили, что пандемия привела к росту паранойи. По словам специалистов, более ярко это было выражено там, где по новым законам требовалось ношение масок, а люди отказывались это делать. Также из-за паранойи увеличилось принятие конспирологических теорий, что могло послужить причиной несоблюдения мер безопасности и отказа от вакцинации.
Исследователи напомнили, что и в другие сложные времена наблюдались подобные явления, например после трагедии 11 сентября. Искать кого-то, на кого можно переложить вину, людей заставляют непредсказуемость и стресс, уточнили эксперты.
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