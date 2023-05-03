В РФ за минувший день зафиксировали 3 214 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За минувшие 24 часа на территории России зарегистрировали 3 214 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом рассказали в Оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

За прошедший день было зафиксировано 33 летальных исхода. Госпитализация за сутки потребовалась 1 054 пациентам. Показатель вырос в сравнении с 2 мая на 221,3%. По информации штаба, рост количества госпитализаций зафиксирован в 65 российских субъектах РФ, снижение – в 10 регионах.

В сравнении с 2 мая количество новых случаев COVID-19 уменьшилось на 190. Побороли болезнь 6 549 человек, что на 45,4% больше, чем накануне. В общей сложности за пандемию коронавируса в стране зафиксировали 22 862 108 случаев заражения инфекцией, 398 399 умерших и 22 265 627 выздоровевших.

Ранее главный санитарный врач государства Анна Попова поделилась, что новый штамм COVID-19 "Арктур" является самым контагиозным и заразным из всех подвариантов. По ее словам, на территории России замедлился темп снижения заболеваемости коронавирусом.

Четыре случая заболевания штаммом коронавируса "Арктур" зафиксировали в России