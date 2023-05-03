Россиянам рассказали об опасном для детей майском цветке

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Ландыши являются крайне ядовитыми растениями, при этом вода, в которой они постояли, может нести опасность. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-токсиколога Михаила Кутушова.

Этот майский цветок люди покупают на рынках или приносят из леса. Их можно нюхать, однако стоить помнить о ядовитости растения. Если выпить немного воды из-под ландышей, то можно получить сильное отравление.

По словам Кутушова, в весенний период из-за сезона аллергий опасность также может представлять пыльца таких растений, как береза, ольха, ясень, дуб, сосна и ель.

"Также в мае цветут яблони, абрикосы, ивы, вишни, калины. В конце мая – начале июня зацветают тополя. Опровергаем все факты и напомним, что тополиный пух не является аллергеном – он переносит на себе споры и пыльцу цветущих растений и пыль – именно они основные аллергены в городе", – отметил Кутушов.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала, что аллергикам во время цветения необходимо особо бережно относиться к своему здоровью. Она посоветовала избегать мест, где активно цветут растения. При этом можно временно сменить место жительства.

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