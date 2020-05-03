Звезды спорта и телевидения прочтут стихи и рассказы о войне

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Спортсмены и звезды телевидения примут участие в проекте "Строки Победы". В его рамках они прочтут стихи и рассказы о войне, их выступления будут опубликованы на страницах Мосгорпарка в социальных сетях, информирует портал мэра и правительства Москвы.
"Главная цель проекта — с помощью литературных произведений напомнить горожанам о годах войны и значении этого героического периода для нашей страны", – сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.
Известно, что к проекту уже присоединились телеведущие Оксана Федорова, Елена Ханга и Наталья Мальцева, а также чемпионка мира по синхронному плаванию Алла Шишкина. Видеоролики будут опубликованы 4, 6, 8 и 10 мая.
Так, Оксана Федорова для участия выбрала стихотворения Самуила Маршака "Четверка дружных ребят" и Роберта Рождественского "Сорок трудный год". Наталья Мальцева прочтет восьмую главу поэму Александра Твардовского "Василий Теркин", а радиоведущая Елена Ханга – рассказ "Капитан Гастелло" из сборника Сергея Алексеева "Сто рассказов о войне".
Также двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира и пятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Алла Шишкина продекламирует отрывок из повести Лии Маршак "Четвертая высота".
Ранее сообщалось о том, что проекты, посвященные 75-летию Победы, запустят в Музее Москвы. Выставки представят пользователям на странице культурного учреждения 7 мая. Среди проектов – "Письмо. 75 слов о Войне". Он собрал в себя более 50 писем военных лет. Они будут прочитаны студентами выпускного курса актерского факультета ГИТИС.
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