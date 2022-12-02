Российский Красный Крест организует для московских учеников уроки по проблеме ВИЧ

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Российский Красный Крест организует для столичных учеников старших классов, их родителей и студентов колледжей в декабре занятия, посвященные проблеме ВИЧ. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Уроки будут проведены с целью повышения осведомленности о ВИЧ-инфекции, а также для формирования у подрастающего поколения ответственного отношения к профилактике и лечению.

"В рамках инициативы около тысячи учащихся старших классов, студентов колледжей и родителей по желанию смогут очно посетить образовательные мероприятия в течение всего декабря. Занятия состоятся на базе региональных отделений Российского Красного Креста в Москве, Краснодарском крае и Республике Хакасия", – поделились представители организации.

Все уроки проведут волонтеры. На занятиях они расскажут о том, как переносится ВИЧ, как пациенты живут с данной инфекцией. Также волонтеры постараются развеять мифы и стереотипы об этом заболевании.

Ранее глава научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал, что на данный момент ВИЧ-терапией в России обеспечены 80–90% людей. По его словам, из 1,1 миллиона человек с выявленной инфекцией за медицинской помощью обратились 800 тысяч.

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