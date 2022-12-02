Врач рассказал, как эффективно использовать горчичники

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К практике лечения простуды горчичниками в РФ прибегают все реже, однако этот метод еще не потерял своей эффективности, сообщает Life.ru со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-кардиолога Сергея Васильева.

По его словам, разогревающие листы помогают облегчить дыхание и улучшают кровоснабжение в зоне постановки. Раньше многие считали, что горчичники способны прогреть легкие и бронхи, но это миф, считает врач.

Помимо этого, Васильев считает, что подобный метод может помочь избавиться от приступа ишемической болезни сердца.

"Есть "полуофициальная" методика постановки горчичника при ишемической болезни сердца во время приступа, если нет под рукой препаратов или долго ждать скорую. Горчичник рефлекторно расслабляет коронарные сосуды за счет жжения кожи, и кровоснабжение несколько улучшается", – отметил Васильев.

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