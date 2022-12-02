12:15Общество
В ГД прокомментировали идею создания генетических паспортов для детей-сирот
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Создание в России генетических паспортов для детей-сирот является избыточной мерой. Об этом в беседе с RT рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Она пояснила, что в этом случае анонимность помогает сохранить семейные отношения в приемной семье. По ее словам, в теории у детей должно быть право на знание биологических родителей, однако с учетом действующего законодательства это некорректно с моральной точки зрения.
Вместе с тем Бессараб отметила, что родители должны знать о хронических заболеваниях ребенка.
С инициативой создания генетических паспортов выступил депутат Госдумы Евгений Федоров. По его мнению, знание о заболеваниях ребенка могло бы помочь в своевременном выявлении у него рисков развития серьезных болезней.
Он напомнил, что в большинстве случаев усыновители не знают о наследственности детей.
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