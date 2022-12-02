В ГД прокомментировали идею создания генетических паспортов для детей-сирот

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Создание в России генетических паспортов для детей-сирот является избыточной мерой. Об этом в беседе с RT рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она пояснила, что в этом случае анонимность помогает сохранить семейные отношения в приемной семье. По ее словам, в теории у детей должно быть право на знание биологических родителей, однако с учетом действующего законодательства это некорректно с моральной точки зрения.

Вместе с тем Бессараб отметила, что родители должны знать о хронических заболеваниях ребенка.

С инициативой создания генетических паспортов выступил депутат Госдумы Евгений Федоров. По его мнению, знание о заболеваниях ребенка могло бы помочь в своевременном выявлении у него рисков развития серьезных болезней.

Он напомнил, что в большинстве случаев усыновители не знают о наследственности детей.



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