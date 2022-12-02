Врач назвал симптомы разрыва селезенки

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Врач УЗД Дмитрий Семенчук рассказал, что разрыв селезенки проявляется потерей ориентации в пространстве, тревожностью, тошнотой и сильными болями в левом подреберье. Об этом сообщает News.ru.

По его словам, данное повреждение зачастую является следствием падений, ушибов, избиений, также оно может появиться у представителей различных единоборств.

"Потерпевшего необходимо положить на спину, но без резких движений, чтобы не усугубить внутреннее кровотечение. Далее слева под грудиной надавите кулаком и оставайтесь в таком положении до приезда медиков", – рассказал врач.

Специалист рекомендовал приложить к больному месту лед или что-то замороженное, чтобы минимизировать кровопотерю.

Ранее терапевт Арина Жигалина рассказала, в каких случаях боль в животе может быть признаком опасных заболеваний. Специалист отметила, что боль в животе может появляться на фоне проблем с желудком, печенью, кишечником, селезенкой, почками и другими органами.

Если дискомфорт в районе живота сопровождается температурой или кровотечениями и снижением веса, потребуется срочно обратиться к врачу.



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