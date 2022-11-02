Онколог рассказала, кому грозит рак легких

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Рак легких грозит не только курильщикам, но также и работающим на опасных предприятиях и употребляющим определенные БАДы людям. Об этом "Газете.ру" рассказала гематолог-онколог Екатерина Гончарова.

По ее словам, заболевание опасно для граждан, которые работают на химических и асбестовых производствах. Рак легкого может возникнуть у сварщиков, так как частицы металла и механическое раздражение повышают риск канцерогенеза.

Кроме того, риску подвержены подвергающиеся радиации и употребляющие БАДы с содержанием бета-каротина.

"У некурящих такой связи не наблюдается. Это не значит, что не нужно есть морковку – ее нужно есть в умеренных количествах. В целом это призыв к тому, что с БАДами надо быть аккуратнее", – пояснила Гончарова.

Онколог советовала тщательнее следить за состоянием легких тем, у чьих близких родственников был рак.

"Еще есть связь рака легкого с наличием у человека папилломавирусов 16-го, 18-го, 31-го и 33-го типа. У носителей этих вирусов риски повышены", – добавила Гончарова.

Эксперт подчеркнула, что повышенный риск развития рака легкого имеют и люди с хроническими воспалительными заболеваниями, например пневмонией и саркоидозом.

Ранее онколог Владимир Воротников рассказал, что наследственная онкология встречается достаточно редко. По его словам, число таких случаев составляет 5% от общего количества. Он пояснил, что риск передачи рака по наследству есть, однако наличие заболевания в семье не всегда говорит о том, что оно есть и у потомка.



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