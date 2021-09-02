Москвичей предупредили о сильном ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гидрометцентр России объявил в Москве желтый уровень опасности из-за сильного ветра, предупреждение будет действовать с утра пятницы, 3 сентября, до утра воскресенья, 5 сентября.

"В Москве ветер. Период предупреждения – с 09:00 3 сентября до 07:00 5 сентября, местами порывы до 17 метров в секунду", – сообщили синоптики.

Аналогичное предупреждение из-за ветра порывами до 17 метров в секунду и заморозков до минус 1 градуса будет действовать в Московской области в пятницу и субботу.

"В Московской области заморозки. Период предупреждения – с 03:00 3 сентября до 07:00 3 сентября. <...> Ветер – период предупреждения с 09:00 3 сентября до 21:00 4 сентября", – говорится в сообщении.

Ранее синоптики сообщили, что в столице и Подмосковье в ближайшие дни ожидается холодная погода с дождями и скачками атмосферного давления. По прогнозам синоптиков, в пятницу ночью будет около +3...+5 градусов тепла, а днем при переменной облачности воздух прогреется до +13...+15 градусов.

Как отметил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в Москве наступила метеорологическая осень. По словам специалиста, признаком ее прихода является похолодание днем до плюс 15 градусов.

