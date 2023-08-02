Россияне перечислили самые важные бытовые приборы в доме

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Большинство россиян – 58% – считают самой важной бытовой техникой в доме стиральную машину. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование компании "Альфастрахование".

Также к важным бытовым приборам респонденты отнесли холодильник (53%), посудомоечную машину (33%), кондиционер, электрический чайник, духовку и плиту. 12% опрошенных добавили в этот список кофемашину.

По итогам опроса выяснилось, что по меньшей мере половина жителей РФ старается беречь домашнюю технику. Так, 42% респондентов покупают новые приборы, только если старые больше не работают, как положено. Каждые 2–5 лет технику обновляет почти треть опрошенных, импульсивно к вопросу подходят 16% россиян.

Перед покупкой нового прибора чуть больше половины россиян смотрят его в магазине вживую. Делая покупки онлайн, четверть опрошенных переживает, что технику повредят при доставке. Также опасения вызывает возможность доставки неверной модели и потери заказа.

Ранее россияне перечислили бытовую технику, которую они используют реже всего. Так, чаще всего на полке годами без дела стоят соковыжималка (в 11% случаев), миксеры (10%) и вентиляторы (9%). Редко жители РФ используют и мясорубки с мультиварками.

