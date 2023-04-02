Москвичей предупредили о дождливой погоде в воскресенье

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В воскресенье, 2 апреля, прогнозируется дождливая погода и температура до 11 градусов тепла. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Александра Синенкова.

"В воскресенье мы ожидаем облачную погоду, местами возможен небольшой дождь преимущественно на западе, северо-западе Московской области. Температура в Москве плюс 9–11 градусов, по Московской области плюс 7–12 градусов", – поделился Синенков.

Метеоролог добавил, что 2 апреля ветер будет дуть южный с порывами до 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление в этот день немного повысится до 745 миллиметров ртутного столба.

Между тем ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в Москву вернутся арктические вторжения в начале второй и третьей декады апреля. Однако температура будет в климатической норме.

Москвичей предупредили, что воздух в городе прогреется до 10 градусов 2 апреля

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