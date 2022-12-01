В ГД не увидели расизма в словах главы Кургана про африканскую культуру

Фото: телеграм-канал "силаVправде (V. Шумков)"

Первый заместитель главы комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов прокомментировал высказывание курганского губернатора о том, что причина депрессий и суицидов у россиян кроется в подражании "афроамериканским рабам".

По словам парламентария, депрессивное настроение граждан РФ связано скорее с отсутствием идеологии в стране, а в подобном заявлении главы Курганской области никакого расизма нет.

"Он использовал слово афроамериканцы, что не является русским языком. В русском языке негроидной расой назывались люди с черным цветом кожи, и никакого расистского унижающего смысла в это не вкладывалось. Поэтому губернатор поступил более чем политкорректно, использовав буквально американский вариант обозначения расы", – сказал он изданию "Подъем".

Кроме того, по словам депутата, афроамериканская культура на сегодняшний день занимает важную часть в шоу-бизнесе.

Другой заместитель руководителя комитета по культуре Елена Драпеко выразила мнение, что губернатор мог иметь в виду рэп.

"Может, он рэперов имел в виду, это такая африканская частушка, сегодня это очень модное направление среди молодежи, но это пройдет так же, как и прошло увлечение другими жанрами", – отметила парламентарий.

Психиатр Михаил Тетюшкин в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил, что увлечение музыкой не влияет на психическое здоровье человека.

"Если мы говорим просто об увлечении музыкой, о прослушивании музыки в разумных, адекватных пределах. Это никак не может повлиять на развитие депрессии и всего подобного", – указал эксперт.

Ранее курганский глава Вадим Шумков написал в своем телеграм-канале, что причина депрессий, суицидов и конфликтов у россиян в увлечении "квазикультурной пошлятиной". Он отмечал, что большинство российских детей растет, напевая песни афроамериканских рабов, часто подражая их повадкам и языку.

До этого губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал неприличным понятие "толерантность". Политик уточнял, что он также с осторожностью относится к понятию "демократия" и не считает себя "упертым демократом". Глава региона подчеркивал, что податливое мнение может нанести вред, а опираться можно на то, что сопротивляется.



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