В РФ за сутки выявили 6 785 случаев заражения COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В РФ за сутки выявили 6 785 случаев заражения коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За последние сутки в стране госпитализировали 1 311 заболевших COVID-19. Число госпитализаций в РФ увеличилось в 42 регионах, снизилось – в 33 субъектах, еще в 10 ситуация осталась без изменений.

Количество выздоровевших от коронавируса за сутки в Москве составило 5 865 человек, умерли 58 пациентов.

Днем ранее в РФ выявили 6 088 случаев COVID-19. Тогда сообщалось о 5 557 выздоровевших и 59 скончавшихся пациентах.

До этого врач-терапевт Игорь Гончаров рассказал о симптомах коронавируса в 2022 году и его последствиях. По словам специалиста, чаще всего заболевание проходит бессимптомно. При этом Гончаров подчеркнул, что те, у кого даже не было положительного теста на COVID-19, могут обратиться за помощью сразу с пневмонией и осложнениями на внутренние органы.

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