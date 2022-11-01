Канадские ученые создали систему, которая оптимизирует нейрочипы для борьбы с эпилепсией

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Специалисты Университета Торонто создали искусственный интеллект, способный оптимизировать нейрочипы для лечения людей с заболеваниями мозга. Об этом сообщает издание "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

Подобные импланты врачи используют для лечения эпилепсии и болезни Паркинсона. Устройство вырабатывает электростимуляции в определенных частях мозга. Нейроимпланты создают по технологии CMOS.

Микропроцессоры производятся для применения дополнительного металл-оксидного полупроводника, что помогает добиться снижения объема энергопотребления для использования таких устройств в более длительный период. Канадские ученые попробовали запустить в производство искусственный интеллект с качественным обучением.

Выяснено, что ИИ стал вырабатывать более точный диагноз при фиксации временных критериев для активации чипов в нужном состоянии заболевшего. Специалисты университета считают, что использование подобного алгоритма поможет создать более маленькие и не потребляющие много энергии нейрочипы.

Ученые рассчитывают, что в будущем благодаря внедрению ИИ можно будет лечить депрессивные состояния и болезнь Альцгеймера.

Ранее сообщалось, что специалисты Института исследования и образования IDOR обнаружили молекулу, которая способствует замедлению развития нейродегенеративных недугов.

Ученые организовали эксперимент с мышами, рассчитав их уровень липоксина А4 (LXA4). Снижение подобного вещества сопровождается воспалительными процессами и нарушениями в когнитивных способностях.

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