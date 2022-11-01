В Госдуме предложили позволить сельским жительницам накапливать выходные дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Госдумы Евгений Федоров и Елена Цунаева предложили предоставить право сельским работницам переносить и накапливать положенные по закону дополнительные выходные, сообщает RT.

Соответствующее обращение парламентарии направили на имя главы Минтруда Антона Котякова. Они отметили, что, согласно трудовому кодексу, работающие в сельской местности женщины имеют право на один дополнительный выходной в месяц без сохранения заработной платы.

Однако это норма не предусматривает права переносить выходные или сохранять их в течение рабочего года, чтобы использовать их в качестве дополнительного отпуска.

По мнению законодателей, для части сельских жительниц такая возможность позволила бы получить необходимое свободное время на решение личных, бытовых проблем, требующих больше времени, чем положенный по закону выходной день в течение месяца.

Ранее профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, какие сотрудники могут рассчитывать на тринадцатую зарплату в этом году.

По его словам, вероятнее всего, премируют работников компаний, которые являются с финансовой точки зрения успешными.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!