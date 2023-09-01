ТАСС расширит присутствие в Африке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Информационное агентство ТАСС планирует расширить присутствие в Африке, сообщили в департаменте корпоративных коммуникаций.

1 сентября крупнейшему агентству исполнилось 119 лет. "ТАСС планирует расширять зарубежную корсеть и усиливать присутствие в информационном поле Африканского континента. Будут открыты корпункты в Кении, Тунисе и Зимбабве в дополнение к уже действующим представительствам в Египте, Марокко и ЮАР", – отметили в департаменте.

Агентство всесторонне развивает взаимодействие с африканскими партнерами, обменивается информацией и визуальным контентом, делится компетенциями по различным направлениям с представителями местных СМИ.

"Для ТАСС вот уже 119 лет главная задача остается неизменной: профессионально и беспристрастно освещать ключевые события в России и мире. И ТАСС с этой задачей прекрасно справляется. Благодаря высочайшему профессионализму тассовцев, их верности моральным и этическим принципам новостям агентства уже больше века доверяют миллионы людей по всему миру. В следующий, юбилейный для нас год акцент в нашей работе будет сделан на развитии и укреплении корреспондентской сети в стране и за рубежом как одного из главных конкурентных преимуществ ТАСС", – сказал генеральный директор Андрей Кондрашов.

Кроме того, ТАСС продолжит публиковать новости, фото- и видеоматериалы из космоса – от собственного корпункта на Международной космической станции, который был открыт в 2021 году в рамках сотрудничества с "Роскосмосом". Следующим спецкором ТАСС на МКС будет заместитель начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина, командир отряда космонавтов "Роскосмоса" Олег Кононенко. Он отправится на орбиту 15 сентября.

Государственное информационное агентство России ТАСС ведет историю от Санкт-Петербургского телеграфного агентства, первым рабочим днем которого стало 1 сентября 1904 года. Ежедневно ТАСС выпускает около трех тысяч сообщений и около 700 фото- и видеоматериалов от корреспондентов в России и за рубежом. Региональные информационные центры ТАСС в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге, десятки корпунктов в регионах России, а также 56 представительств в 51 стране позволяют оперативно получать и распространять объективную информацию о событиях в России и мире. Работу агентства в режиме реального времени обеспечивают более 1,8 тысячи сотрудников. Подписчикам агентства доступны 70 новостных лент и тематических сервисов на всех официальных языках ООН – английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском. Аудитория сайта tass.ru за восемь месяцев 2023 года превысила 95,4 миллиона пользователей.

В мае ТАСС совместно с департаментом культуры Москвы открыли на Никитском бульваре уличную фотовыставку "День Победы". На выставке было представлено более 30 снимков, запечатлевших встречи ветеранов разных лет.