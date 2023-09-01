01 сентября, 11:45Общество
ТАСС расширит присутствие в Африке
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Информационное агентство ТАСС планирует расширить присутствие в Африке, сообщили в департаменте корпоративных коммуникаций.
1 сентября крупнейшему агентству исполнилось 119 лет. "ТАСС планирует расширять зарубежную корсеть и усиливать присутствие в информационном поле Африканского континента. Будут открыты корпункты в Кении, Тунисе и Зимбабве в дополнение к уже действующим представительствам в Египте, Марокко и ЮАР", – отметили в департаменте.
Агентство всесторонне развивает взаимодействие с африканскими партнерами, обменивается информацией и визуальным контентом, делится компетенциями по различным направлениям с представителями местных СМИ.
"Для ТАСС вот уже 119 лет главная задача остается неизменной: профессионально и беспристрастно освещать ключевые события в России и мире. И ТАСС с этой задачей прекрасно справляется. Благодаря высочайшему профессионализму тассовцев, их верности моральным и этическим принципам новостям агентства уже больше века доверяют миллионы людей по всему миру. В следующий, юбилейный для нас год акцент в нашей работе будет сделан на развитии и укреплении корреспондентской сети в стране и за рубежом как одного из главных конкурентных преимуществ ТАСС", – сказал генеральный директор Андрей Кондрашов.
Кроме того, ТАСС продолжит публиковать новости, фото- и видеоматериалы из космоса – от собственного корпункта на Международной космической станции, который был открыт в 2021 году в рамках сотрудничества с "Роскосмосом". Следующим спецкором ТАСС на МКС будет заместитель начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина, командир отряда космонавтов "Роскосмоса" Олег Кононенко. Он отправится на орбиту 15 сентября.
Региональные информационные центры ТАСС в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге, десятки корпунктов в регионах России, а также 56 представительств в 51 стране позволяют оперативно получать и распространять объективную информацию о событиях в России и мире. Работу агентства в режиме реального времени обеспечивают более 1,8 тысячи сотрудников.
Подписчикам агентства доступны 70 новостных лент и тематических сервисов на всех официальных языках ООН – английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском. Аудитория сайта tass.ru за восемь месяцев 2023 года превысила 95,4 миллиона пользователей.
В мае ТАСС совместно с департаментом культуры Москвы открыли на Никитском бульваре уличную фотовыставку "День Победы". На выставке было представлено более 30 снимков, запечатлевших встречи ветеранов разных лет.