Астролог назвала знаки зодиака, на которые остро повлияет суперлуние 1 августа

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Тельцы, Львы, Скорпионы и Водолеи сильнее всех ощутят влияние суперлуния, которое начнется 1 августа в 21:33 по столичному времени. Об этом Москве 24 рассказала астролог Татьяна Стрельцова.

По ее словам, суперлуние считается периодом с наибольшим количеством энергии. Ее становится настолько много, что она уже не помогает, а давит, отметила эксперт. Кроме того, в такой день эмоции могут зашкаливать, из-за чего повышается риск конфликтов. Именно поэтому в суперлуние не стоит начинать что-то новое, а также принимать кардинальные решения, предупредила астролог.

Стрельцова подчеркнула, что в этот период вероятны изменения в сфере бизнеса и финансов. Кроме того, могут возникнуть напряженные ситуации в отношениях с детьми и в личной жизни.

"В целом высок риск, что нас ждут какие-то изменения в плане всего, что касается денег и любви", – отметила астролог.





Татьяна Стрельцова астролог Сильнее всего тенденции этого полнолуния почувствуют Тельцы, Львы, Скорпионы и Водолеи. Эти знаки могут столкнуться с ситуациями, после которых произойдет переоценка ценностей. Они могут поменять свое отношение ко всему, что касается здоровья, отношений и денег.

В более позитивном ключе суперлуние пройдет у Овнов, Близнецов, Весов и Стрельцов, отметила эксперт. У этих знаков могут возникнуть вопросы в творчестве, работе, личной жизни и отношениях с детьми. Но в итоге они окажутся скорее удачными шансами, которыми стоит попробовать воспользоваться, подчеркнула Стрельцова.

Ранее астролог Евгения Шустина рассказала, каким знакам зодиака будет сопутствовать удача. По ее словам, больше всего в последний месяц лета повезет Тельцам, Львам и Стрельцам. В первую очередь их ждут успехи в карьерном и финансовом плане, отметила эксперт.

