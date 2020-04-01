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Общество

18:39

Рэпер Гуф прокомментировал видео с собаками

общество

Фото: соцсети

Рэпер Гуф извинился за то, что снимал на видео, как его овчарка напала на других собак, отметив, что никто из животных не пострадал.

"У меня всю жизнь собаки. Все мои близкие знают, как я люблю животных. Соседские собаки были без поводка. Ни одна собака при съемках данного видео не пострадала. У соседей ко мне нет никаких претензий", – написал Алексей Долматов в Instagram.

Он отметил, что приезжала полиция, к которой "поступило 1000 вызовов". "Успокойтесь! Живите дружно. Извиниться могу только за то, что снимал это на камеру", – добавил рэпер.

Ранее выгуливавший овчарку Гуф спустил ее на двух псов, одного из которых та покусала. Инцидент рэпер транслировал в соцсетях, сопровождая видео одобрительными комментариями.

Когда в кадре появились хозяева собак, Долматов упрекнул их за то, что они отпустили своих питомцев без поводков.

Сообщалось, что Гуфа могут привлечь к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. Заявление в полицию готовят зоозащитники.

"Московский патруль": рэперу Гуфа грозит ответственность за стравливание собак

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