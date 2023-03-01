В РУДН напомнили о миссии вуза на фоне инцидента с украинскими флагами

Фото: телеграм-канал ''Подъем''

Внимание к инциденту с украинскими флагами в РУДН понятно, однако миссия образовательного учреждения заключается в объединении людей разных национальностей. Об этом сообщил проректор университета Сергей Базавлук.

Он подчеркнул, что понимает людей, которые подняли подобную информационную волну в связи нынешней ситуацией в мире.

"Но здесь есть один момент, который люди, незнакомые с образовательной деятельностью и миссией Российского университета дружбы народов, которая заключается в том, что мы объединяем людей разных национальностей, они собственно акцентируют внимание на украинском флаге", – поделился Базавлук в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее подобная информация распространилась в телеграм-каналах. Отмечалось, что в образовательном учреждении были развешены флаги Украины рядом с поздравлениями с Днем защитника Отечества.

Из-за инцидента в Минобрнауки назначили служебную проверку в образовательном учреждении. Замглавы ведомства Константин Могилевский заявил, что после нее все виновные будут наказаны.

Он отметил, учащиеся в России украинские студенты находятся в непростом положении, однако демонстрация флагов страны с неонацистским режимом является недопустимым.

Между тем студенты РУДН написали открытое письмо, объясняя ситуацию. По словам учеников, флаги Украины представили в корпусе университета в рамках выставки землячеств. На мероприятии была показана атрибутика разных стран мира, заявили воспитанники вуза.

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