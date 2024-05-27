Новый кампус МГТУ имени Баумана готов на 90%

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Новый кампус МГТУ имени Н. Э. Баумана в Басманном районе Москвы готов на 90%. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Он рассказал, что всего в состав кампуса входит 14 объектов, восемь из которых площадью 105 тысяч квадратных метров уже ввели в эксплуатацию. В данный момент продолжается строительство пяти зданий центрального кластера и "Квантум-парка". Каждый день там работают свыше 1,3 тысячи специалистов, завершить возведение объектов планируется в июне 2024 года, указал Ефимов.

Он добавил, что центральный кластер готов более чем на 90%. Во всех пяти зданиях завершено устройство каркаса фасадов и остекление, на финальной стадии находятся работы по монтажу внутренних инженерных систем, проводится чистовая отделка. Кроме того, готовность стилобата, который объединит здания, составляет 95%, благоустройство территории выполнено на 70%, уточнил заммэра.

В свою очередь, руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов заявил, что общая готовность "Квантум-парка", площадь которого около 14 тысяч "квадратов", составляет 93%. По его словам, там закончены кровельные работы, в завершающей стадии – устройство фасадов, внутренних инженерных систем и чистовая отделка. После проведения всех работ там появятся комплекс лабораторий, коворкинг для студентов, офисные и административные помещения, учебные аудитории и конференц-зал, уточнил Загрутдинов.

Ранее сообщалось, что на территории МГТУ имени Н. Э. Баумана открыли многофункциональный комплекс с корпусами "Стрела" и "Спектр", которые построили рядом с университетским спорткомплексом. Так, в "Спектре" расположены столовая, коворкинг, зоны для общения, центр информации, залы для самостоятельной подготовки и групповых занятий. В "Стреле" находятся центр здоровья, киберспортивный клуб, аудитории и залы для занятий.

