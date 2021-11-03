МГУ после нерабочих дней вернется к очным занятиям с частичной удаленкой

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Студенты Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова с 8 ноября вернутся к очным занятиям с частичной удаленкой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Приказ об изменении формата учебы подписал ректор МГУ Виктор Садовничий.

"В случае осложнения эпидемиологической ситуации предусмотрен перевод учебного процесса на определенных факультетах на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии с сохранением надлежащего качества подготовки обучающихся и реализации образовательных программ в полном объеме", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что студенты Московского городского педагогического университета (МГПУ) с 15 ноября смогут посещать очные лекции и семинары только по QR-кодам. Невакцинированные студенты без медотвода продолжат обучение дистанционно.

