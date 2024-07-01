Глава Минобнауки Тамбовской области встретилась с выпускницей, назвавшей колледж "шарагой"

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Глава министерства науки и образования Тамбовской области Татьяна Котельникова встретилась с выпускницей Тамбовского областного медицинского колледжа Дарьей Петруниной, которая публично назвала колледж "шарагой". Об этом министр сообщила изданию "Подъем".

Котельникова указала, что во время встречи, на которой присутствовали и ее коллеги, обсуждались претензии, возникшие к образовательной организации. Слова Петруниной о "шараге" были спровоцированы тем, что девушка на защите диплома получила не ту отметку, на которую рассчитывала, сказала глава Минобрнауки и добавила, что она обязательно встретится с другими выпускниками и старшекурсниками этого колледжа.

Министр отметила, что колледж работает более 150 лет, выпустил свыше 50 тысяч специалистов среднего звена, которые смогли устроиться на работу. Однако подобное публичное выступление случилось впервые не только в истории этого учреждения, но и вообще системы образования, подчеркнула Котельникова.

Петрунина в ходе церемонии вручения дипломов попросила микрофон и обвинила педагогический состав колледжа в недостатке профессионализма. Также она упомянула о занятиях, которые могли проводиться в 10 часов вечера, и напомнила, что во время поступления не было даже организовано посвящение в студенты.

Девушка добавила, что не держит обиду на колледж. Однако она сказала, что недовольна своей оценкой за диплом, которую не смогла изменить даже после пересдачи.