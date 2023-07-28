Ученые оживили червя, пролежавшего 46 тыс лет в вечной мерзлоте в Сибири

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Ученым удалось вернуть к жизни червя-нематоду, который провел в вечной мерзлоте в Сибири 46 тысяч лет. Об этом сообщается на сайте PLOS Genetics.

Образец был извлечен с 40-метровой глубины в районе Колымы.

"Недавно после пребывания в криптобиозе были оживлены нематоды из сибирской вечной мерзлоты. Предварительный анализ показывает, что эти нематоды принадлежат к видам Panagrolaimus и Plectus", – говорится в сообщении.

Ученые указали на важность исследования, поскольку это позволяет понять им процесс эволюции и факт того, что выживание отдельных особей в течение долгого времени может способствовать возрождению вымерших видов.

По информации телеканала Sky News, в попытках оживить червей ученые давали им воду. После пробуждения они прожили около месяца и успели произвести на свет более 100 новых поколений.

"Этот маленький червь может встать в очередь на получение рекорда Гиннесса за то, что оставался в состоянии анабиоза намного дольше, чем кто-либо считал возможным", – прокомментировал руководитель исследования Теймураз Курцчалия.

До этого российским ученым удалось оживить коловраток, которые 24 тысячи лет провели в спячке в зоне вечной мерзлоты на востоке Якутии. Их обнаружили на глубине порядка 3,5 метра. Благодаря методу радиоуглеродного датирования ученым удалось определить возраст существ.

