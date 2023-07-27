Космонавт заявил, что человечество готово лететь на Марс

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Человечество в теоретическом и техническом плане готово к полету на Марс. Однако реализацию подобных программ пока нельзя прогнозировать из-за большой турбулентности, происходящей в мире. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Героя России, космонавта-испытателя Сергея Рязанского.

Он объяснил, что уже был опыт полетов, в которых человек находился в космосе по году-полтора. Поэтому эксперты знают, что произойдет с космонавтом и как его поддерживать. Значит, возможно слетать на Марс и вернуться обратно, сделал вывод Рязанский.

Космонавт подчеркнул, что полеты должны проходить в тесном взаимодействии с другими странами. По его словам, человечество – это большой экипаж, не осознающий этого и не понимающий, что нужно заботиться о Земле и друг друге.

"Такие грандиозные полеты не должны быть полетом китайца, американца или русского. Когда ты смотришь из космоса на Землю, ты понимаешь, что видишь не школьный глобус – границ нет. Вообще, сама планета – это большая международная космическая станция, несущаяся в космосе".

Рязанский добавил, что подобные проекты должны быть "проектами человечества". Количество полетов космонавтов тех или иных государств он предложил предусматривать в зависимости от вклада, который та или иная страна внесла в проект.

Ранее Владимир Путин сообщил, что РФ строит планы по освоению космоса, причем как в ближней, так и дальней его части. Он отметил, что в данном вопросе "есть над чем работать, чем заниматься".

До этого "Роскосмос" предложил странам Африки поучаствовать в создании Российской орбитальной станции. По словам главы госкорпорации Юрия Борисова, в Африке проявляют большой интерес к проекту.

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