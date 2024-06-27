Ученый Нароенков: приближающийся к Земле астероид не представляет угрозы

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Астероид, получивший название "убийца планет", который пролетит в опасной близости от Земли 27 июня, не представляет для нее угрозы. Таким мнением в беседе с телеканалом "360" поделился кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник отдела исследования солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков.

Ученый отметил, что "убийца планет", имеющий обозначение 2011 UL21, приблизится к Земле в 23:16 по московскому времени. Астероид окажется на расстоянии 6,640 миллиона километров от поверхности планеты. С точки зрения космоса такое расстояние не слишком большое, но в действительности оно является значительным.

Нароенков рассказал, что размеры этого космического объекта в среднем составляют 2,5 километра. Также ученый подчеркнул, что скорость его сближения с Землей является значительной и составляет около 25 километров в секунду.

Кандидат наук также заметил, что астероиды сближаются с Землей ежедневно, почти каждую минуту. Он отметил, что убедиться в этом можно на сайте НАСА. При этом 27 июня рядом с планетой окажется и другой космический объект размером 17 метров, однако никто не говорит об этом в связи с его незначительными размерами.

Эксперт подчеркнул, что астероид 2011 UL21 не является угрозой для Земли, поскольку он пролетает на достаточно далеком расстоянии от планеты. При этом если допустить возможность столкновения гигантского астероида с Землей, то последствия могут оказаться глобальными. Он также отметил, что название "убийца планет" было дано этому космическому объекту журналистами. По его словам, астрономы не пользуются такими понятиями.

В свою очередь, специалисты Московского планетария объяснили, что основным критерием, по которому небольшие космические камни причисляются к астероидам, является их размер.

Сам термин "астероид" (от древнегреческого ἀστεροειδής – "подобный звезде") был предложен английский астрономом Уильямом Гершелем еще в начале XIX века. Однако более четкое обозначение данного понятия не было выработано вплоть до настоящего времени. По негласной договоренности, астрономы называют астероидами каменистые тела, диаметр которых превышает 30 метров. При этом объекты меньшего размера относят к метеороидам.

"Астероиды – это небесные тела часто неправильной формы, которые вращаются вокруг Солнца по эллиптическим орбитам. Большая их часть – сотни тысяч – сконцентрирована в поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера, образовавшемся в результате разрушения гипотетической планеты Фаэтон", – приводит Pravda.Ru выдержку из статьи сотрудников планетария.

При этом все малые планеты, как их называли ранее, условно могут делиться на несколько групп по составу и отражательной способности. В главном поясе преобладают астероиды трех спектральных классов:

углеродистые класса C, близкие по составу к углеродистым хондритам (наиболее древним метеоритам, которые были обнаружены на Земле, – с возрастом 4,5 миллиарда лет) – их в главном поясе почти 75%;

силикатные (кремниевые) класса S – без углерода, но содержащие магний и железо, которые, вероятно, возникли в результате переплавления, их количество достигает 15%;

металлические класса M – предположительно являются остатками ядер планетезималей, которые появились во время возникновения Солнечной системы.

Последние также называются драгоценными камнями. Они получили такое название от планетолога Бидун Чжана из Калифорнийского университета. Их изучение позволяет узнать многое о формировании нашей и прочих планетных систем. При этом все прочие астероиды окажутся скорее опасными, если приблизятся к Земле. Однако человечество продолжает искать способы защиты от такого рода катаклизмов.

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