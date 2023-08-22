Ученые обнаружили образцы древнего ДНК в кирпиче возрастом 2 900 лет

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Исследователи из Датского национального музея обнаружили образцы древнего ДНК как минимум 34 растений в глиняном кирпиче возрастом 2 900 лет. Об этом пишет Scientific reports.

"Мы извлекли древнее ДНК из недавно открывшейся поверхности излома глиняного кирпича из дворца короля Ашшурнацирапала II (883–859 до нашей эры) в Нимруде в Ираке. Мы обнаружили 34 таксономических группы растений", – сказано в сообщении.

Отмечается, что среди обнаруженных образцов чаще других встречались следы капусты, вереска, березы и лаврового дерева. Исследователи считают открытие "прорывным", так как оно доказало, что образцы ДНК могут тысячелетиями оставаться в глине в сохранности от воздействия окружающей среды.

Ранее американские ученые обнаружили микроорганизмы, которые могут выживать вблизи поверхности Марса гораздо дольше, чем предполагалось изначально. По мнению специалистов, длительность их жизни может достигать 280 миллионов лет.

До этого на Галапагосских островах обнаружили новый вид гигантских черепах. Об этом заявило министерство окружающей среды Эквадора.

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