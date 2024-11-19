NAS: быстрая смена цвета осьминогами требует много энергии

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Ученые из ведущих американских университетов выяснили, что для смены цвета осьминогам нужно столько же энергии, сколько на обеспечение жизнедеятельности в состоянии покоя. Соответствующее исследование было размещено в журнале National Academy of Sciences (NAS).

Осьминоги меняют цвет кожи для того, чтобы скрыться от хищников или незаметно подобраться к добыче.

Исследователи отобрали 17 образцов кожи у рубинового осьминога и направили на них мигающий синий свет, что заставило хроматофоры (клетки, отвечающие за изменение цвета кожи. – Прим. ред.) увеличиваться и уменьшаться. Затем с помощью респирометра ученые просмотрели, сколько кислорода необходимо клеткам для смены цвета. Благодаря этому исследователи смогли высчитать количество затраченной энергии на изменение окраски.

Оказалось, что рубиновый осьминог весом 100 граммов использует 219 микромолей кислорода в час для этого процесса. Данный показатель был равен затратам на поддержание метаболизма осьминога в состоянии покоя, который составил 237 микромолей в час.

В результате для смены цвета осьминог расходует столько же энергии, сколько и для обеспечения жизнедеятельности в состоянии покоя. По мнению исследователей, это открытие позволило понять, почему моллюски часто прячутся в укрытиях вместо активного передвижения в воде. Кроме того, это обусловливает менее развитую систему хроматофоров у глубоководных осьминогов, проживающих в условиях постоянной темноты.

Ранее редкого "стеклянного" осьминога удалось снять в Тихом океане. Он почти полностью прозрачный, видны только глаза, пищевод и нервная система. Исследователи погрузили специального робота с камерой на глубину 650 метров. С помощью нее они зафиксировали, что общая длина тела моллюска составляет около 45 сантиметров.

