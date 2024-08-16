APP: почти 45% людей способны напеть популярные песни, попав во все ноты

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Американские психологи из Калифорнийского университета в Санта-Крузе выяснили, что существенная часть людей обладает скрытым музыкальным слухом. Специалисты опубликовали свое исследование в научном журнале Attention, Perception&Psychophysics (APP).

Ученые взяли за основу своей работы так называемых "ушных червей". Речь идет о популярных песнях, которые легко запоминаются и автоматически воспроизводятся в сознании. В ходе эксперимента специалисты просили добровольцев напеть любую из подобных мелодий и записывали их исполнение.

Затем исследователи провели анализ всех этих записей и выяснили, что 44,7% участников эксперимента точно попали во все полутона, а 68,9% сделали ошибку в пределах одного полутона.

"Как оказалось, многие люди с очень хорошей памятью на высоту звука не всегда могут оценить точность своих суждений, и это может быть связано с тем, что у них нет способности маркировать ноты, которая приходит с настоящим абсолютным слухом", – пояснили эксперты.

Ученые также обратили внимание, что понятие настоящего абсолютного слуха означает способность точно воспроизводить или определять услышанную ноту с первой попытки, не прибегая к опорному тону. Обладателями такого таланта являются менее одного из 10 тысяч человек.

Команда ученых пришла к выводу, что навязчивые мелодии позволяют четко следовать тональности оригинальной песни. На основании этого они предположили, что в музыкальных воспоминаниях и способах их кодирования и сохранения в нашем мозге может крыться нечто уникальное.

Исследователи также отметили, что сделанное ими открытие призвано воодушевить людей, которые хотят заниматься музыкой, но полагают, что не обладают природными способностями к ней.

Ранее консультант из Кембриджского университета доктор Крис Смит выяснил, что мозг человека принимает решения за полсекунды до того, как к нему приходит его осознание. Это означает, что фактически все люди живут прошлым.

