"Роскосмос" показал новое фото со станции "Луна-25"

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

"Роскосмос" опубликовал новый снимок с камеры межпланетной станции "Луна-25" во время ее перелета к естественному спутнику Земли. Он опубликован в телеграм-канале госкорпорации.

На фото видны элементы конструкции "Луны-25", а также эмблемы "Роскосмоса", НПО Лавочкина и Института космических исследований.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" на борту стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Путь до спутника Земли составит примерно пять с половиной суток. Затем станция займет околополярную орбиту высотой 100 километров и проработает около Луны от трех до семи суток.

Отмечалось, что посадку станции в сложных условиях в окрестностях Южного полюса Луны планируется осуществить впервые в истории космонавтики. 16 августа "Луна-25" вышла на орбиту спутника Земли.

Ученые получили первые данные с приборов станции "Луна-25"