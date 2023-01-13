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15:53

Наука

Астрономы предупредили о магнитных бурях 19 и 26 января

Фото: depositphotos/egal

Астрономы сообщили о магнитных бурях, которые ожидаются 19 и 26 января. Это подтверждают данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Специалисты отметили, что бури будут относиться к категории слабого возмущения. Они также добавили, что 20 и 27 января магнитосфера будет возбужденной.

Ранее на Солнце была зафиксирована сильная вспышка. Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН сообщила об этом 9 января. Этот импульс света стал пятнадцатым по счету.

Уточнялось, что такие вспышки могут стать причиной магнитных бурь, которые, в свою очередь, оказывают негативное воздействие на энергосистемы и пути миграции птиц и животных на Земле.

Ученые зафиксировали сильную вспышку на Солнце

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