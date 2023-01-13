15:53Наука
Астрономы предупредили о магнитных бурях 19 и 26 января
Фото: depositphotos/egal
Астрономы сообщили о магнитных бурях, которые ожидаются 19 и 26 января. Это подтверждают данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.
Специалисты отметили, что бури будут относиться к категории слабого возмущения. Они также добавили, что 20 и 27 января магнитосфера будет возбужденной.
Ранее на Солнце была зафиксирована сильная вспышка. Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН сообщила об этом 9 января. Этот импульс света стал пятнадцатым по счету.
Уточнялось, что такие вспышки могут стать причиной магнитных бурь, которые, в свою очередь, оказывают негативное воздействие на энергосистемы и пути миграции птиц и животных на Земле.
Ученые зафиксировали сильную вспышку на Солнце
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