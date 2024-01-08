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08 января, 23:20

Наука

На летящем к Луне частном модуле Peregrine возникла нештатная ситуация

Фото: ТАСС/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Американский частный лунный модуль Peregrine, запущенный на ракете-носителе Vulcan Centaur, начал терять топливо. Об этом со ссылкой на заявление компании Astrobotic сообщает РИА Новости.

Космический аппарат Peregrine стартовал в понедельник 8 января на новой ракете Vulcan с мыса Канаверал. Лунный модуль штатно отделился от ракеты-носителя, однако приблизительно через 8 часов после запуска в его полете возникли проблемы.

Компания Astrobotic сообщила об аномалии, которая помешала аппарату принять стабильное положение с ориентацией на Солнце для использования солнечных панелей. По данным компании, проблема возникла в двигательной установке.

"Проблема в двигательной установке приводит к критической потере топлива, специалисты пытаются стабилизировать уровень утечки, но с учетом ситуации приоритетом является максимально возможный сбор научных сведений", – пояснили там.

Космический аппарат Peregrine в США позиционируют как первый частный посадочный лунный аппарат. Согласно плану миссии, он должен был доставить на Луну пять научных инструментов NASA и несколько символических предметов из различных стран мира от коммерческих партнеров миссии. Прилунение аппарата было запланировано на 23 февраля.

Ранее стало известно, что автоматическая космическая станция по изучению Солнца Aditya-L1, запущенная Индией, вышла на гало-орбиту. Там она будет отслеживать фотосферы, хромосферы, а также внешние слои звезды с помощью детекторов электромагнитных полей, частиц и магнитного поля.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" была запущена с Байконура

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