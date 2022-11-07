Ученые исследовали переживания людей на грани жизни и смерти

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Международная группа ученых провела ряд экспериментов на тему переживаний людей на грани смерти. Итоги исследования покажут на научном симпозиуме по реанимации Американской кардиологической ассоциации 2022 года, их краткое содержание представили в Medical Xpress.

В рамках эксперимента ученые опросили 567 человек, которые перенесли остановку сердца и последующую сердечно-легочную реанимацию (СЛР). Участники исследования рассказали о своих осознанных переживаниях в момент нахождения на границе жизни и смерти.

Некоторые чувствовали отделение сознания от тела, смотрели за событиями со стороны без боли, а также проводили анализ своего жизненного пути, решений и намерений. По словам ученых, мнения испытуемых отличались от галлюцинаций и снов, которые происходят во время СЛР.

Также участников протестировали на скрытую активность мозга. Выяснилось, что после СЛР появляются всплески активности, включая гамма-, дельта-, тета-, альфа- и бета-волны.

Ранее ученые из Университета Сан-Паулу перечислили продукты, которые повышают риск преждевременной смерти. По их мнению, употребление продуктов с высокой степенью обработки плохо сказывается на организме и может приводить к различным заболеваниям.

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