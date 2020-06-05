Эксперт рассказал об июньских магнитных бурях

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Руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Сергей Гайдаш рассказал в эфире радио Sputnik, как магнитные бури отразятся на людях.
Ранее Обсерватория солнечной динамики (SDO) НАСА зафиксировала крупную вспышку на Солнце. Это была вспышка М-класса, которую астрономы классифицируют как среднюю из больших. Ученые заключили, что испускаемое излучение слишком мало, чтобы напрямую повлиять на здоровье людей.
По словам Гайдаша, такие бури происходят из-за активности Солнца, которое отправляет в сторону Земли потоки солнечного ветра из заряженных частиц. Бури действуют на технику, особенно на ту, которая находится в космосе: не исключены сбои, в том числе GPS-сигнала.
"Есть много воздействий космической погоды, источником которой является Солнце. Но в этих явлениях есть периодичность, потому что есть одиннадцатилетний цикл солнечной активности", – пояснил эксперт.
Он уточнил, что сейчас примерно середина такого цикла, поэтому ожидать крупных магнитных бурь не стоит. Максимальная активность прогнозируется через шесть лет. Однако специалист предупредил о возможных неожиданностях.
"Солнце может иногда на пустом месте что-то создать. Последний раз это было в 2017 году, когда уже начался спад солнечной активности, но Солнце "собралось с силами" и на нем появилось пятно. К счастью, это произошло на обратной стороне, и мы успели заранее предупредить всех", – напомнил он.
"Климат": Магнитные бури
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