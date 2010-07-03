Вторая по силе магнитная буря за год обрушилась на Землю

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Ученые зафиксировали вторую по силе за год магнитную бурю на планете. Об этом сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Начало колебаний магнитного поля отмечено 31 августа. Специалисты полагают, что геомагнитная обстановка стабилизируется не раньше утра вторника, 3 сентября. Буря достигла уровня 2 из 5.

Рост магнитных возмущений связан с приближением к Земле потока быстрого солнечного ветра.

"Почти в десять раз выросла температура космической плазмы – от первоначальных 100 тысяч до примерно одного миллиона градусов. В настоящее время обстановка стабилизируется, и скорость ветра и его температура постепенно снижаются до исходных значений", – говорится в сообщении.

Ранее самая сильная магнитная буря за год была зафиксирована в мае. Ее уровень составил 3 из максимальных пяти. Бури высшего значения встречаются редко – раз в 10-20 лет.

Врачи советуют метеочувствительным людям держать под рукой препараты скорой медицинской помощи. Если у человека повышенное давление – стоит принимать уже ранее показанные понижающие препараты. Если же человек страдает повышенной возбудимостью, то лучше ему подойдут чаи и препараты седативного характера (успокаивающие).

"Магнитные бури – это изменения солнечной активности, которые происходят регулярно. Отголоски солнечных бурь вызывают изменения в магнитном поле Земли и в какой-то степени это влияет на здоровье человека. Больше всего в эти периоды страдают сердечники. Перед началом бури изменяется стрессоустойчивость, люди становятся больше эмоциональными. В предмагнитные дни даже описывались случаи увеличение суицидальных настроений. В первые сутки после магнитных бурь в четыре раза снижается внимание", – рассказала главврач клиники "Твой доктор" Татьяна Романенко.

Во время магнитных бурь повышается вязкость крови и, как следствие, – риск образования тромбов. В это время также чаще регистрируются инфаркты.

Директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова РАН Владимир Кузнецов ранее высказал мнение, что магнитные бури могут негативно повлиять на точность навигации.

"Навигация может очень сильно пострадать, потому что возбуждается ионосфера Земли, через которую проходят навигационные сигналы спутника к наземным объектам, из-за чего точность навигации может очень сильно упасть. Кроме этого, во время мощных бурь возникают индукционные токи во всех замкнутых проводящих электросистемах на Земле. Такими системами являются линии электропередачи, трубопроводы, газо- и нефтепроводы, линии связи и коммуникаций", – сообщил Кузнецов.

Кроме того, ученый отметил, что магнитные бури никак не влияют на работу электроники в самолетах. По его словам, на работу лайнеров в основном влияют погодные условия: молнии, облачность.

