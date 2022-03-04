Обломок ракеты столкнется с обратной стороной Луны 4 марта – эксперты

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Обломок ракеты-носителя столкнется с обратной стороной Луны в районе лунного кратера Герцшпрунг 4 марта. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает портал Space.com.

По данным специалистов, падение произойдет в 15:25 по московскому времени за пределами досягаемости наземных телескопов.

"Удар станет первым случаем, когда космический мусор случайно врежется в лунную поверхность", – говорится в сообщении.

Эксперт Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан МакДауэлл рассказал, что событие не окажет никакого влияния ни на Луну, ни на Землю.

Специалисты до сих пор не определились, что за объект столкнется с Луной. Изначально они предположили, что это вторая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX, однако позднее они пришли к выводу, что это, возможно, будет третья ступень китайской ракеты, которая стартовала в 2014 году. При этом в МИД КНР в конце февраля заявили, что ступень китайской ракеты-носителя полностью сгорела.

Как рассказал ранее профессор южнокорейского Университета Кенхи Евгений Зубко, последствия столкновения части ракеты с Луной, возможно, смогут увидеть жители нескольких городов России. В момент удара географически это место будет находиться примерно между Омском и Новосибирском.