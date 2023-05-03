Ученые назвали экстравертов психологически более благополучными в сравнении с интровертами

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Исследователи из австралийского университета Нового Южного Уэльса и американского Стэнфордского вуза заявили, что экстраверты психологически более благополучны, чем интроверты. Аналитика ученых опубликована в издании Scientific Reports.

Эксперты изучили данные другого исследования с использованием интегративной нейробиологии эмоций, в котором приняли участие 1 017 человек. Стало известно, что при первоначальной оценке благополучия ключевым показателем оказалась экстравертированность человека.

Так, экстраверты чаще интровертов оценивали свой прошедший год как более благоприятный для них. Исходя из этого, ученые заявили, что подобное восприятие может быть связано социальными контактами общительных людей. Этот фактор помогает поддерживать ментальное состояния экстравертов по прошествии времени.

Помимо этого, в ряде факторов благополучного психологического состояния ученые выделили уровень невротизации, добросовестность и способность к переоценке себя.

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